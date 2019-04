Máxima tensión entre Ana Pastor y Pablo Iglesias: "Los políticos de Podemos también presionan" Ecoteuve.es 1/04/2019 - 9:32 0 Comentarios

"Disculpe que interrumpa sus preguntas con mis respuestas", espetó el político

Cuando se cumple una semana del inicio de su ofensiva contra los medios, Pablo Iglesias visitó este domingo El Objetivo de Ana Pastor. Es su cuarta entrevista en prime time tras las que ofreció en La Sexta Noche, Informativos Telecinco y El Hormiguero.

La comparecencia del líder de Podemos no estuvo exenta de polémica y momentos de alta tensión por las críticas de Iglesias a los medios de comunicación, precisamente en una cadena en la que el político 'creció' mediáticamente como colaborador de La Sexta Noche.

El primer rifirrafe se produjo cuando Pablo Iglesias habló de la supuesta trama "policial, política y mediática" de "fabricación de pruebas falsas" contra Podemos "para que Eduardo Inda las publique". Pastor quería saber si le había pedido a Sánchez explicaciones sobre por qué el PSOE había frenado esa investigación.

Lea también: Ferreras contesta a Pablo Iglesias por acusarle de "manipular"

Iglesias no respondió directamente a ello, motivo por el cuál la presentadora le cortó y él aprovechó para lanzar un dardo: "Gracias por dejarme terminar, no quería interrumpir sus preguntas con mis respuestas", dijo Iglesias. "Ya sabe que tengo tendencia a interrumpir cuando le he preguntado otra cosa", apuntó ella.



La relación de los políticos con la prensa desembocó en otro momento muy tenso cuando se abordó el asunto de las presiones a la prensa. Hizo referencia a un libro de David Jiménez, exdirector de El Mundo, en el que se explican esas supuestas presiones. "¿Has leído el libro?" Lo digo porque también habla de las presiones de Podemos y de cómo Pablo Iglesias señala a periodistas. Los políticos también presionan y los de Podemos también", espetó Ana Pastor.

"Cuando Pablo Iglesias señala públicamente a periodistas sabe perfectamente lo que ocurre. ¿Sabe lo que ocurre cuando usted lo hace?", continuó la presentadora. "Pregunte a un periodista de El Mundo que aparece mencionado en ese libro que usted ha puesto de ejemplo".



Iglesias se defendió: "Podemos no ha presionado a los medios, y eso es evidente. El PP, sí". "A mí no me tiene que decir lo que ha hecho el PP, porque lo sé perfectamente, mejor que usted", contestó Pastor.

Iglesias: "M traían a televisión porque decía verdades que daban audiencia"

La presentadora también le recordó que Iglesias siempre había tenido espacio en La Sexta, antes de que Podemos fuese un partido con peso político.

"Ha venido desde el principio aquí cuando no tenía 5 millones de votos y va a seguir estando. Hubo gente que nos dijo que gracias a eso consiguió 5 millones y no es verdad", recordó Ana Pastor. "A mí me traían a programas de televisión porque decía verdades que daban audiencia. No por enchufe", dijo Iglesias. "No creo que tenga que dar las gracias...".

"¿Alguien le ha pedido que tenga que dar las gracias?", apuntó Pastor. "Usted sabe que había presiones para que no viniera, porque lo ha contado usted aquí", insistió Pastor. "Entonces, ¿reconoce que hay presiones?", manifestó Iglesias. "¿Me va a contar a mí lo que son las presiones?", zanjó Pastor.