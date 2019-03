Eduardo Inda y Jesús Maraña se enzarzan en 'La Sexta noche': "Estás manipulando Ecoteuve.es 16:04 - 31/03/2019 0 Comentarios

Los periodistas tuvieron una acalorada disputa en pleno directo en La Sexta

El programa de La Sexta noche enfrentó en una gran bronca al periodista Eduardo Inda y al director del periódico Infolibre, Jesús Maraña. Los tertulianos del programa protagonizaron un acalorado debate acerca del caso del comisario Villarejo.

Eduardo Inda se encontraba hablando sobre los casos de investigación que llevó a cabo para destapar asuntos como los papeles de Bárcenas. Y Marañas intentó centrar el debate a la cuestión inicial: "Es importante que no nos distraigamos. Entiendo que aquí cada uno quiera presumir de curriculum, pero lo grave es que había una red de periodistas", dijo el director de Infolibre.

Ante las declaraciones de Maraña, Inda le lanzó una pullita: "A mi nunca me ha condenado la justicia por una información...", comenzó a decir el periodista cuando Maraña le interrumpió alegando que "a mi tampoco". Inda insistió en que sí le habían condenado "cuando era director de Interviú".

"Jamás, en 37 años que llevo. No inventes. Sabes que es no es verdad y estás manipulando, que es lo que mejor se te da", rechistó enfadado Jesús Maraña. "Tengo que salirde esta discusión que no nos lleva a ningún lado",les reclamó Iñaki López.