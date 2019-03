Isa Pantoja se pronuncia sobre la adicción de drogas de Kiko Rivera en 'Sábado Deluxe': "No sabía que tenía un problema tan grave" Ecoteuve.es 16:29 - 31/03/2019 0 Comentarios

La hija de la tonadillera se sentó en 'Deluxe' y habló sobre su hermano, Kiko Rivera

Isa Pantoja se sentó en Sábado Deluxe y habló sobre la confesión de la adicción de dogras que tenía su hermano, Kiko Rivera. La hija de la tonadillera dijo haberse sorprendido de ello porque desconocía el problema.

Chabelita aseguró que nunca había visto a su hermano consumir drogas. "Nunca lo había escuchado de la boca de mi hermano ni de nadie de mi familia", comentó Pantoja.

Lea también: El pastizal que se ha dejado la familia Pantoja en salvar a Kiko de la expulsión de GH DÚO

María Patiño quiso saber cómo se había enterado y esta le contó que gracias a su prima que le había enviado un vídeo de su confesión. La declaración de su hermano la pilló por sorpresa porque "no sabía que tenía un problema tan grave".

"Amigos en común me lo habían insinuado, pero no me lo puedo imaginar porque es desagradable, es mi hermano", le explicó a la presentadora de Sábado Deluxe. Isa Pantoja además, habló de la relación entre Kiko y su mujer fuera de la casa de GH DÚO, dejando entrever que se peleaban.