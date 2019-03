El cabreo de Eva González con una reportera de 'Socialité': "Estás haciendo preguntas con maldad" Ecoteuve.es 12:11 - 31/03/2019 0 Comentarios

La presentadora perdió la compostura ante las insistencias de las preguntas sobre su vida personal

El programa de María Patiño, Socialité, estuvo en un evento al que acudió, Eva González, presentadora de La Voz en Antena 3. La periodista preguntó a Eva sobre su vida personal y esta acabó por regañarla debido a la insistencia de las preguntas.

Numerosos periodistas se agolparon para recoger las declaraciones de la presentadora del momento. Estos últimos días su vida personal se ve entremezclada con la profesional. Su supuesta mala relación con su cuñada, Lourdes Montes, está siendo protagonista cada vez que habla con los medios de comunicación.

Aunque Eva confirmaba que los periodistas no se enteraban de todo, la reportera de Socialité continuó insistiendo hasta que la sevillana perdió la compostura: "Qué pesadez, de verdad". Aún con las escasas palabras que obtenía la periodista de Telecinco no se rindió: "Entonces no sois tan amigas...", dijo la reportera por la ausencia de la presentadora en el desfile de Lourdes Montes.

"Mira, estás haciendo unas preguntas con una maldad...", le reprendió Eva González con gesto serio. Y para zanjar el tema explicó que: "Vivimos en ciudades distintas, no podemos vernos todos los días. Nuestra relación es buenísima, pero ella no sabe a la hora que grabo. ¿Tú sabes a la hora que graban todos tus amigos? ¿Los que viven en una ciudad distinta a la tuya y todo?".