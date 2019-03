Mónica Naranjo, pregonera del Orgullo 2019: "Cada vez que me he acostado con una mujer me he vuelto loca" Ecoteuve.es 11:01 - 31/03/2019 0 Comentarios

La compositora será pregonera del Día del Orgullo LGTBI en la Comunidad de Madrid

Mónica Naranjo anunció hace unos días que había sido la elegida para dar el pregón en las fiestas del Orgullo LGTBI 2019 de la Comunidad de Madrid. La cantante dio la noticia a través de un vídeo subido a su perfil de Instagram.

"Hace muchísimos años, en un programa de televisión, escuché a una señora con cara de pocos amigos que decía que los homosexuales estábamos enfermos. La verdad, es que me quedé muy pensativa recordando lo que había dicho esta señora por la noche, y caí en la cuenta de que tenía razón... Tenía razón porque yo cada vez que me he acostado con una mujer me he vuelto loca. Así que, ¡feliz Pride! Allí estaré con todos vosotros", así comenzó Naranjo su vídeo para felicitar las fiestas del Orgullo a toda la comunidad LGTBI y de paso comunicar que será pregonera.

Aunque quedan tres meses para el Orgullo, Mónica Naranjo no pudo contener las ganas para contarlo. Junto al vídeo que subió le acompañó un pequeño texto donde explicaba que "alguien como yo tiene que dar un paso al frente".

La compositora llevaba tiempo esperando ser pregonera del Día del Orgullo: "Hace unos meses pedí personalmente que me gustaría ser la pregonera del Día del Orgullo... y como siempre mi comunidad me ha recibido con el mayor de los cariños", expresó Mónica.