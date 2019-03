El estrepitoso fallo de 'Los Lobos' en '¡Boom!': "Estáis suspendidos en Antena 3" Ecoteuve.es 12:07 - 30/03/2019 0 Comentarios

No respondieron adecuadamente a una pregunta sobre una serie de Antena 3

Los Lobos decepcionaron a Juanra Bonet en ¡Boom! con un estrepitoso fallo en la primera pregunta de la tarde. El presentador del programa les preguntó sobre una ficción de Antena 3 y Los Lobos no respondieron correctamente.

El récord que está consiguiendo el grupo de Los Lobos en el programa de ¡Boom! es insólito y cualquier error por pequeño que parezca les pasa factura.

Los Lobos fallaron en la primera bomba de la tarde, un error poco habitual en ellos. La pregunta que les hizo Juanra versaba sobre las ficciones del grupo de Atresmedia. El barco, El Internado, Gran Hotel y La Catedral del Mar, fueron las cuatro posibles respuestas que se les plantearon, series exitosas de Antena 3.

Pero la pregunta era la siguiente: "Serie que protagonizó la actriz Amaia Salamanca. Los Lobos primero desecharon La Catedral del Mar, pero inmediatamente después no supieron cómo continuar. "Y luego ya tengo dudas", dijo Manu que no fue el único que no sabía cuál era la correcta.

"Gran Hotel que es la próxima", le convenció Erundino a Manu que se lanzó directo a cortar el cable amarillo. "Nos han pillado", dijeron todos. Juanra a continuación les regaño: "Suspendidos todos en Antena 3", aseguró el presentador.