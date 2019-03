La respuesta de Roncero a Piqué al enterarse en directo de que le 'troleó' por Whatsapp: "Hablemos de Manolas" Ecoteuve.es 29/03/2019 - 16:04 0 Comentarios

El tertuliano de 'El Chiringuito' pide al defensa que le meta de nuevo en el chat

La aplaudida visita de Gerard Piqué a La Resistencia, donde desveló con cifras la escandalosa fortuna que maneja, no ha dejado indiferente a nadie. En especial, a los colaboradores de El Chiringuito, que siguieron atentamente la entrevista que David Broncano hizo al futbolista del F.C. Barcelona y en la que fueron aludidos por sorpresa.

El defensa catalán desveló en Movistar+ las bromas que han gastado a Alfredo Duro y Tomás Roncero metiéndoles en el grupo de Whatsapp de los jugadores del equipo para 'trolearles'. "Los invitamos y les empezamos a tirar iconos de cerdos o 'Duro, me la pones dura'. Y luego les echamos", contó entre risas el central blaugrana, que desveló más detalles jugosos del mencionado chat.

Los redactores del programa de Mega, emitido a la misma hora que La Resistencia, recogieron las palabras de Piqué y se las hicieron llegar a Roncero, que se enteró en directo de la broma. El tertuliano dio validez a la historia del futbolista y explicó el motivo por el que supuestamente nunca participó en la conversación.

Lea también: Pedrerol desvela la broma que le gastaron por Whatsapp los jugadores del Barça

"Cuando vi el grupo con el escudo del Barça me acojoné vivo porque pensé que era un grupo de hinchas con los nombres de Jordi Alba, Luis Suárez...y dije 'estos están zumbados, se creen que son jugadores'. Y luego tengo que corregir a Piqué: ¡me salí yo aterrorizado! Vi el escudo del Barça y me puse nervioso porque pensé que el teléfono se podía demonizar. Sabiendo que sois vosotros me tranquilizo", aseguró Roncero, que hizo un intento frustrado de igualar las bromas del jugador.

"Piqué, méteme de nuevo en el grupo y así tengo yo mis dialécticas con vosotros. Así hablamos de las tres Champions y de Manolas [central de la Roma que metió el gol que eliminó al Barça la pasada temporada]", afirmó Roncero al tiempo que Edu Aguirre estallaba en una gran carcajada. "Enséñales cómo se gana", le pidió a su compañero.