Piqué confirma el "burreo" a Pedrerol en el grupo de Whatsapp del Barça: "A Roncero le pusimos cerdos"

El presentador de 'El Chiringuito' desveló hace dos años la broma de los futbolistas

Alfredo Duro también ha sido 'víctima' del troleo de los jugadores en el chat

Gerard Piqué no defraudó a nadie este jueves durante su esperada visita a La Resistencia. El programa de Movistar+ y el futbolista fraguaron la entrevista en menos de tres días después de que el catalán se propusiera como invitado propiciando un desternillante cruce de dardos a través de las redes sociales.

Este troleo mutuo se trasladó al plató de #0, donde el deportista y el cómico demostraron una gran complicidad dedicándose todo tipo de bromas. Y en medio de este ambiente, Broncano preguntó a Piqué si vacilaba mucho a sus compañeros de equipo: "Somos más de trolear hacia fuera. Tenemos un grupo de Whatsapp en el que estamos todos", empezó diciendo el defensa mientras el presentador le pedía que confesase cómo se llamaba ese chat. "Se llama F.C. Barcelona y la foto es el escudo. Somos muy creativos", añadió.

"Lo creé yo para tener buen ambiente. Y de tanto en tanto, vamos invitando a gente aleatoria. Por ejemplo, invitamos a Roncero o a Alfredo Duro y les empezamos a tirar iconos de cerdos o 'Duro, me la pones dura'. Y luego les echamos", desveló dejando atónito al humorista.

"Yo no sé si llegan a saber que somos nosotros. No tienen nuestros números y a lo mejor ven nuestras fotos y salen mis dos hijos. Pero pueden ser unos troleadores. Bueno ya ahora lo verán", dijo antes de dirigirse a cámara: "Oye, que somos nosotros, que podéis participar", afirmó entre risas. "Hay veces que los mantenemos más tiempo y los acabamos echando. Lo hemos hecho tres o cuatro veces y les hemos dejado un día o dos, pero no hablan", le contó a Broncano, que no salía de su asombro.

"Ese grupo es la hostia", aseguró el cómico antes de que Piqué confesara que en el chat están todos los jugadores de la plantilla y algunos que ya se han ido. "¿Neymar está?", se interesó el presentador recibiendo un 'no' por respuesta. "¿Se fue?", insistió el primero. "... ¡se queda!", replicó el catalán haciendo alusión a la polémica foto en la que confirmó una continuidad del brasileño que finalmente no se produjo.

Finalmente, Gerard confirmó que Messi es uno "de los más 'trolls" del vestuario: "Tiene un humor muy irónico, de los jodidos, de los que duelen. Te quedas tocado. Faltando pero mal", dijo entre risas el defensa blaugrana.

Pedrerol también fue víctima de los jugadores del Barça

Aunque Piqué no lo nombró durante su entrevista, Josep Pedrerol también fue objetivo de las bromas de los jugadores del Barça. En enero de 2017, el presentador contó en El Chiringuito que el defensa catalán le había invitado al chat que tiene con sus compañeros de plantilla para vacilarle.

"A mí en este grupo de Whatsapp que tienen los del Barça me metieron una vez, y les bloquee porque dije: '¿Y estos pesados?' Y eran los jugadores que me estaban 'burreando", aseguró Pedrerol que explicó que "era Piqué el que lo llevaba". Sin embargo, la anécdota pasó sin pena ni gloria entre sus tertulianos y Roncero cambió enseguida de tema no interesándose por este asunto.