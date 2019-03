Piqué desvela a Broncano en 'La resistencia' la escandalosa fortuna que tiene: más de 57 millones de euros Ecoteuve.es 29/03/2019 - 1:14 0 Comentarios

El programa aprovechó la visita del jugador del Barça para anunciar que renueva por dos temporadas más

El defensa culé comparó su patrimonio con el presupuesto del Espanyol esta temporada

Autoinvitación aceptada. Gérard Piqué, futbolista del FC Barcelona, fue el invitado de La resistencia de Broncano este jueves, después del cruce de mensajes con la cuenta del programa que, por cierto, aprovechó para anunciar que 'se queda' en Movistar+ dos temporadas más.

"No sabemos por qué ha decidido venir a este sótano. A ver si va a querer comprar Movistar", bromeaba el humorista antes de empezar la charla con el defensa culé, que luego reconocía que los medios "están obsesionados" y que por eso "no hacemos entrevistas".

Piqué demostró por qué es el futbolista más 'troll' de LaLiga. "Los del Espanyol sois muy creativos. Hacéis unas canciones de puta madre: Piqué, cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso y tú eres maricón", bromeó. "Podemos decir que te suda la polla todo", espetó Broncano.

Después, reveló que los jugadores del Barça tienen un grupo de WhatsApp llamado Fútbol Club Barcelona con el escudo de la entidad como icono porque "somos muy creativos". Además, Piqué ha dicho que "de tanto en tanto voy invitando a gente como Roncero, Duro... Mandamos cara de cerdos, o 'Duro me la pones dura'... No sé si llegan a saber que somos nosotros, ahora ya sí, porque esto tendrá repercusión". Detalle importante: Neymar no esta en este grupo.

Piqué afirma que su fortuna es mayor al presupuesto del Espanyol

Más tarde, Broncano le ha planteado la "dicotomía" de La resistencia: el invitado puede responder la clásica pregunta de ¿cuánto dinero tienes? o ¿cuánto has follado en el último mes?. "¿Cuentan las del Bernabéu?", dijo con sorna Piqué en referencia a esta última cuestión.

Finalmente, el catalán respondió: "En patrimonio, tengo más que el presupuesto de Espanyol". El programa lo cifró en 57 millones de euros, algo que Piqué se encargó de puntualizar: "No, no es 57 millones. Es mucho más". Por último, cerró la entrevista recordando una anécdota con Ibrahimovic: "Es al tío que más le gusta el dinero en el mundo. Un día dijo 'el dinero no es lo importante', nos quedamos todos callados y dijo 'mucho dinero es importante'.