Los motivos por los que Rosa López ha rechazado participar en 'Supervivientes' y 'MasterChef Celebrity'

La ganadora de 'Operación Triunfo' ha estado a punto de poner rumbo a Honduras

Rosa López ha estado a punto de ser concursante de Supervivientes 2019 y de MasterChef Celebrity. La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo ha rechazado la oferta que tenía de los programas más exitosos de la televisión.

"Me lo han ofrecido otra vez este año y esta vez me lo he planteado muy en serio. He dudado mucho pero finalmente lo rechacé hace tres días", ha dicho la cantante a Yotele. "Me entraron dudas al ver que es un programa que está asociado a un mundo que no tiene que ver con la música".

La artista, a la que los espectadores la han podido ver en Mira quién baila y en Tu cara me suena, no se ha puesto rumbo a Honduras debido al reciente lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico.

Como apunta el citado medio, Rosa tenía muy claro que quería participar en el talent culinario de Shine Iberia, pero la opción de SV sí que estuvo sobre la mesa: "Yo soy vegana, comería cocos y todas las algas que pillara. Hasta las ramas de los árboles me comería".