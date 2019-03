Gerard Piqué visita esta noche 'La Resistencia' de David Broncano... ¿o no?: "El Barça no me deja viajar" Ecoteuve.es 28/03/2019 - 17:13 0 Comentarios

El programa de #0 juega al despiste con la entrevista al futbolista catalán

Después de varios días de flirteo a través de las redes sociales, La Resistencia ha anunciado que la visita de Gerard Piqué será esta misma noche. El programa de Movistar+ ha confirmado que el futbolista del Barça será entrevistado por David Broncano antes de lo que todos pensaban.

Sin embargo, siguiendo la línea de los vaciles que se han dedicado a lo largo de los últimos días, el espacio y el catalán han jugado al despiste haciendo creer que todo se trata de una simple broma. "Piqué viene hoy de público, el entrevistado de hoy es Fernando", ha asegurado La Resistencia en Twitter e Instagram haciendo referencia a un joven del público que se convirtió hace unos días en protagonista por una sórdida anécdota que contó en el programa.

"Estoy en Barcelona. El club no me ha dejado viajar. Lo organizamos para otro día. ¡Un abrazo!", ha dicho por su parte el defensa del Barça sembrando también la duda sobre su aparición en el formato de #0. Enseguida, las redes se han llenado de comentarios de seguidores del cómico pidiendo que "no jueguen con sus sentimientos". Uno de ellos ha destacado además que en la programación de la aplicación de Movistar+ se prevé la visita del futbolista.

Adiós. Estoy en Barcelona. El club no me ha dejado viajar. Lo organizamos para otro día. Un abrazo! https://t.co/YGAbr5SxDN — Gerard Piqué (@3gerardpique) March 28, 2019