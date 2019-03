Las impactantes imágenes del rescate de Jesús Calleja, evacuado en helicóptero tras sufrir un accidente Ecoteuve.es 28/03/2019 - 16:08 0 Comentarios

El aventurero sufrió una rotura de clavícula: "Soy terco y tengo el umbral del dolor muy alto"

El presentador Jesús Calleja sufrió hace unos días un accidente en bicicleta y tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital de León. El aventurero, que se rompió la clavícula, ha publicado las el vídeo con las imágenes de su rescate.

"Estoy bien. Me he roto la clavícula y me han puesto unos vendajes especiales. Esto no va a alterar mi agenda, la semana que viene tengo rodaje de Planeta Calleja y pienso ir. Soy terco y tengo el umbral del dolor muy alto", ha dicho.

"Gracias al 112, que funciona en España que da gusto. Y la Seguridad Social, ni os digo. Somos la envidia de Europa", ha explicado el presentador en el vídeo que acompaña a las imágenes del rescate.



El accidente tuvo lugar en la León natal del aventurero, en concreto en la pedanía de Villar de Ciervos, perteneciente al municipio Santa Colomba de Somoza. Calleja tuvo que llamar al 112 y fue evacuado en un helicóptero medicalizado al hospital de León.