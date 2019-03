Carmen Lomana, tras el fichaje de su hermano por VOX: "Ahora sí que no les voto" Ecoteuve.es 27/03/2019 - 19:05 0 Comentarios

La empresaria entró por teléfono en 'Cuatro al día' para desvincularse del partido de Abascal

En la maraña de fichajes de los partidos políticos las últimas horas, trascendió el de Rafa Lomana por VOX. El hermano de Carmen Lomana, que fue finalista de Supervivientes, será cabeza de lista del partido de Abascal al Congreso por Albacete en sustitución del historiador Fernando Paz.

Con la noticia, la empresario quiso desmarcarse de la formación de ultraderecha a través de Twitter: "Me apena que mi nombre salga junto al de otra persona vinculada con Vox que hace mucho tiempo nada tiene que ver conmigo".

"No tenía intención de votar a Vox. Tras ver las noticas de hoy, menos todavía. Merecemos políticos honrados, formados y con un pasado intachable", continuaba después Lomana haciendo referencia a la nula relación que tiene con su hermano. "Y por favor pido a la prensa y a todos los que me sigáis que nadie me vincule a Vox".

Tras estos tuits, la exconcursante de MasterChef Celebrity acabó llamando a Cuatro al día para explicar que "solo les ayudé cuando nadie les conocía y ni siquiera sabía de que iba el partido". "No hice campaña ni nada, solo me pidieron el favor de darles visibilidad y sus ideas no tienen nada que ver con las mías".

Cabe recordar que Carmen Lomana fue candidata del partido de Abascal al Senado en las elecciones generales de 2015, a las que se presentó como número tres por Madrid.

"Yo soy una mujer progresista y, en cuanto a mi hermano, no quiero saber nada de él. Mi familia y yo llevamos 11 años sin hablarle por algo que no voy a contar. No estamos orgulloso de su candidatura", terminó.

