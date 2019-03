Fran Rivera y Lucía Etxebarría, un cóctel explosivo en 'Espejo público': "¿Estamos locos?" Ecoteuve.es 27/03/2019 - 15:40 0 Comentarios

Un vídeo de la escritora con un supuesto toro bravo desata una tormenta en plató

Tenso rifirrafe taurino en Espejo Público entre Fran Rivera y Lucía Etxebarría. El programa ha abordado una reciente polémica protagonizada por la escritora, cuando colgó una foto en la que acariciaba un supuesto toro bravo. El torero ha sido claro al respecto: "Si eso es un toro bravo, yo soy finlandés".

Lucía Etxebarría estaba intentando explicar en el programa de Antena 3 que el verano pasado, Rubén Amón, colaborador, le retó a "acariciar un toro bravo con todos los papeles en regla".

"Pero, por favor, Lucía, ¡eso es una barbaridad!. Si ese bicho es un toro bravo, yo soy finlandés. ¿Cómo vas a bajar a saludar a un toro bravo? ¿Estamos locos?", ha preguntado el torero entre risas en el programa de Susanna Griso.

"Tengo los papeles", ha alegado Lucía Etxebarría, justificando que las imágenes de un tuit que estaban enseñando en pantalla no eran las correctas y pidiendo a realización que buscaran el vídeo bueno. "¡¡Esa foto no es, por el amor de Dios!!, ha dicho chillando. "Me parece una tomadura de pelo".

Cuando han enseñado el vídeo, Fran Rivera seguía en sus trece: "Ese toro, para empezar, morfológicamente, está cruzado. A un toro bravo no lo acaricia ni tú ni nadie".