Ferreras contesta a Pablo Iglesias por acusarle de "manipular": "Podemos está construyendo una excusa para el 28-A"

El político cargó contra 'Al rojo vivo' por un vídeo de las supuestas similitudes entre su formación y VOX

Pablo Iglesias dio una nueva entrevista a Pablo Motos en El hormiguero en plena ofensiva contra los medios de comunicación. Durante la charla, cuando el presentador habló de las supuestas similitudes que tienen Podemos y VOX, el político respondió cargando contra Ferreras por un vídeo que había emitido Al Rojo Vivo.

"Me llegaron mogollón de mensajes de gente indignadísima con Al Rojo Vivo. Ferreras, que es un periodista súper inteligente, por lo visto sacó cinco veces un vídeo que era como 'VOX y Podemos son iguales, Vox y Podemos son iguales'. Yo creo que la gente no es imbécil. Vox y Podemos no tienen nada que ver", dijo el líder de la formación morada, que acusó a Ferreras de hacer "manipulación barata" en su programa.

Ferreras ha respondido este miércoles a Pablo Iglesias: "Él, que es un político inteligente, debe saber que esto es falso", ha empezado diciendo. "O no lo ha visto o se lo han contado muy mal". Y es que el vídeo que había emitido Al rojo vivo no decía que Podemos y Vox fuesen lo mismo, sino que Iglesias y Abascal estaban siguiendo la misma estrategia para con los medios de comunicación.

Ferreras: "Podemos está justificando una excusa para el 28-A"

"Claro que Podemos y VOX no son lo mismo. Pero frente a los medios de comunicación en esta campaña están respirando una misma melodía. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ese juego de Pablo Iglesias frente a los medios o a los poderosos? Son los mismos medios con los que Podemos logró resultados electorales impresionantes", ha dicho.

"Y él, que es un político hábil, está en una estrategia. Sabe que la situación es complicada y necesitan una especie electroshock para reactivar a los suyos", ha seguido diciendo. "Creo que tratan de construir una excusa. Si las cosas van mal, hay una explicación. Además, es legítimo, cada partido hace lo que quiere".

"Asistimos a la construcción de una justificación a la noche del 28-A. Es decir, si el 28 de abril no va bien, si los resultados son desfavorables, los responsables para Podemos son los poderosos o los medios. Nosotros vamos a seguir invitándoles. A todos. El que quiera venir que venga", ha terminado el periodista de La Sexta.