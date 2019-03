Cuatro pullas y un monumental 'zasca' de Motos a Pablo Iglesias por la compra de su chalet Ecoteuve.es 27/03/2019 - 0:59 0 Comentarios

El líder de Podemos da su tercera entrevista en TV en plena ofensiva contra los medios

En plena ofensiva contra los medios de comunicación, Pablo Motos acudió este martes a El Hormiguero. Es su tercera visita a una televisión tras reaparecer después de terminar su baja por paternidad: el sábado estuvo en La Sexta Noche y el lunes en Telecinco.

Lo que pudiera parecer una entrevista fácil en un programa de entretenimiento no lo fue tanto debido a las preguntas de contenido político y algún 'zasca' que lanzó Pablo Motos durante su conversación que, en esta ocasión, no se quedó en la superficie y trató temas de fondo.

Pablo Motos preguntó a Iglesias si se arrepentía de haberse comprado su casa después de haber criticado a los políticos que se aislaban en chalets. El político defendió su derecho criar a sus hijos en el campo "aunque tenga que pagar un peaje". "Es un peaje político de haber hablado de la casta y ahora ser tú la casta", espetó Pablo Motos, ganándose el aplauso del público.

Pero ahí no se quedó la cosa. Pablo Motos opinó sobre la crítica que Iglesias está haciendo desde el sábado a los medios de comunicación, igual que el PSOE sacó el tema de Franco o Vox el derecho a llevar armas "como cortinas de humo". "Tú has sacado lo de los medios con un objetivo: mientras nos metemos contigo -tenemos la piel fina y no nos gusta que nos critiquen- no hablamos de la crisis de Podemos".

Iglesias explicó su posición sobre el poder de los medios y, en concreto, de los dueños de estos y Pablo Motos no se quedó callado: "A mí nunca me han dicho lo que tengo que hacer ni los banqueros ni los dueños de los medios, pero estoy cansado de que me presionen los políticos...". Pablo Iglesias se mostró de acuerdo y volvió a recordar los casos de Esther Palomera, Jesús Cintora. Carlos Cué... "Siempre presionan los mismos políticos", dijo. "Y vosotros no presionáis porque no tenéis poder. Si no también lo haríais", apuntó Motos.

Por otra parte, el presentador frenó a Iglesias cuando recopiló todos los avances que, según él, el Gobierno había realizado gracias a la labor de Podemos. "Parece que todo lo bueno lo haces tú y él nada. Tan malo no será, ¿no?"