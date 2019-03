Leticia Dolera desvela el terrible bullying que sufrió: "Me pegaban y me tocaban, terminé en el hospital" Ecoteuve.es 19:00 - 26/03/2019 0 Comentarios

La actriz recordó esta etapa en el "linchamiento" que sufrió con la polémica con Aína Clotet

Leticia Dolera ha sido una de las últimas invitadas en Al cotxe, programa de TV3. Allí, la directora contó el terrible bullying que sufría en su infancia y adolescencia, una etapa que rememoró cuando vivió un "linchamiento" a raíz de la polémica con Aina Clotet en su serie Déjate llevar.

"Cuándo viví el linchamiento por la serie me acordé mucho de esa época. Me pegaban, me tocaban, me escupían, una vez incluso jugaron a ver quién me daba en la cabeza con una pelota de baloncesto y sí, me dieron y tuve una conmoción cerebral. Terminé en el hospital", cuenta la actriz a Eloi Vila.

Además, este acoso tenía carácter machista: "Me llegaban mensajes diciéndome barbaridades como 'puta, te vamos a follar'. También dibujaron un pene gigante con el número de teléfono de mi casa y la frase 'si quieres que te la chupe, llama aquí'".

Leticia Dolera "Los medios me lincharon"

Sobre la polémica en torno a la serie de Movistar dijo lo siguiente. "Me sabe mal cuando se hacen trampas y eso pasó en su día, me lincharon en muchos medios de comunicación porque sí hay un problema social que tenemos que abordar como es el embarazo y el trabajo", declaró.

En su defensa, añadió: "En Déjate llevar hemos contratado a técnicas embarazadas, sabíamos que tendrían hijos en mitad del proyecto y las contratamos igualmente, que es lo que se debe hacer. Buscamos sustitutas para ellas".