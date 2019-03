Así es el desnudo integral de Paz Padilla por el millón de seguidores en Instagram: "¡Estoy en pelotas!" Ecoteuve.es 26/03/2019 - 18:19 0 Comentarios

La presentadora sube la temperatura caracterizada como La Chusa, su personaje en 'La que se avecina'

Paz Padilla ha cumplido con su palabra y ha publicado este martes su desnudo integral "más atrevido". En la imagen, la gaditana aparece caracterizada como La Chusa, su personaje de La que se avecina, sin ropa - únicamente lleva calcetines-, aunque se cubre por una tabla de planchar, un cepillo y un recogedor.

"Mis jefes me han dado el OK", decía la presentadora de Sálvame que, minutos antes, había recibido la visita sorpresa de su hija Anna Ferrer. La fotografía ha tenido tanto éxito que en tan solo diez minutos ha sumado 80.000 me gustas.

La fotografía tiene su intrahistoria ya que, como ha explicado la propia Paz, se hizo en el teatro de Zaragoza coincidiendo con la función Desatadas durante el pasado fin de semana.

"¡Estoy en pelotas!", bromeaba después al mismo tiempo que agradecía a sus compañeros de La que se avecina haberla dado el permiso para compartir la fotografía utilizando su personaje.