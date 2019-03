Gerard Piqué se "autoinvita" a 'La Resistencia' de Broncano y acaba troleado

No hay duda que La Resistencia es el programa de moda. El espacio que presenta David Broncano ha recibido una singular oferta en forma de "autoinvitación". Gerard Piqué, jugador del Barça, ha pedido en público asistir al show de #0.

La propuesta ha llegado a La Resistencia en forma de tuit: "¿Me puedo autoinvitar al programa? Aunque paso de darte la mano para saludarte", ha dicho Piqué citando a la cuenta oficial del programa.

La Resistencia ha respondido vacilando al jugador culé. "¡Hola, Gerard! Actualmente estamos desbordados y no nos quedan plazas para venir de público. Aquí te dejo el formulario", le han dicho.



Pero ahí no ha quedado la cosa. Piqué ha pedido al programa que le enviasen el formulario por mensaje privado y La Resistencia le ha contestado pidiéndole un contacto de prensa del club y lanzando una advertencia: "Ve preparando la cuenta bancaria". El futbolista ha colgado el pantallazo de la conversación.

"Pero pon toda la conversación, sinvergüenza", le ha recriminado el programa, que ha colgado un pantallazo donde se podía leer el resto del supuesto diálogo. "Perfecto, ahora te lo paso. ¡Hala Madrid!", habría dicho Piqué (si es que es real el pantallazo). De hecho, el futbolista ha apostillado minutos después: "Te ha faltado el Visca Catalunya Lliure".

