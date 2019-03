Críticas a Pablo Casado por su comentario machista en 'AR': "A los niños, ¿os gustan los coches?" Ecoteuve.es 26/03/2019 - 13:50 0 Comentarios

El presidente del PP se enfrentó en Telecinco a las preguntas de varios colegiales

El Programa de Ana Rosa estrenó este martes 28A. Érase una vez... en Moncloa, una nueva sección en falso directo en la que los diferentes candidatos a la presidencia del Gobierno se enfrentan a las preguntas de un grupo de niños. Pablo Casado fue el encargado de inaugurar este nuevo apartado del espacio de Telecinco y su intervención no ha dejado indiferente a nadie.

En plena recta final, uno de los pequeños preguntó al líder del PP qué ocurriría si su hijo le pide disfrazarse de princesa. "Si mi hijo quiere disfrazarse de princesa, le diré que elija una", respondió el político en un alarde de tolerancia que pocos minutos después arruinaría con una polémica cuestión.

Lea también: Un presentador de ETB estalla contra Pablo Casado por su patinazo geográfico: ¡Qué incompetencia!

Tras desvelar cómo aprendió a conducir, interpeló a los entrevistadores para contar una anécdota de su pasado: "A ver, los chicos, ¿os gustan los coches?", preguntó dirigiéndose exclusivamente a ellos. Enseguida, las redes sociales criticaron el micromachismo que acababa de protagonizar al excluir sin motivo a las niñas de la afición por los automóviles.

"Maduro es muy malo, tiene a niños muriendo de hambre"

Los niños elegidos para la entrevista lanzaron a Casado todo tipo de preguntas. Algunas también de índole política, como la que le hizo uno de los colegiales a cerca de su opinión sobre Nicolás Maduro: "Maduro es muy malo. En Venezuela tienen a niños que se mueren de hambre porque no tienen para comer. Simplemente por manifestarse tiene a gente en la cárcel. Por eso estoy enfadado con Pedro Sánchez o Pablo Iglesias", aseguró criticando la posición de PSOE y Podemos con este asunto.

Otro niño puso en un aprieto a Casado al preguntarle por los pactos a los que tendría que llegar con Ciudadanos y Vox si quiere formar Gobierno. "Con quién preferiría llegar a acuerdos, ¿con Rivera o Abascal?", le planteó. "Con Rivera, porque ya hemos jugado juntos, a pesar de nuestras diferencias".

Franco también se coló en la sección después de que Ana Rosa preguntara a los niños si sabían quien era Franco. "Era un dictador que gobernó España unos años, y que robó a...", empezó diciendo uno de ellos antes de que Casado le interrumpiera. "¿Robó?", le preguntó. "Y que robó, y mataba a la gente que no estaba a su favor", continuó diciendo en una respuesta que sorprendió a todos. "¡Qué malo!", destacó una de sus compañeras. "Sí, no fue una etapa muy bonita, no", concluyó escueto el líder del PP.