Pepe Rodríguez: "El papel de Eva González no era decisivo en 'Masterchef, es un formato sin presentador"

El chef se repartirá las tareas de presentador con Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz

ECOTEUVE.ES habla con los jueces del exitoso talent de cocina que vuelve esta noche a TVE

Vuelve Masterchef y lo hace con novedades. Este martes, tras el Malta-España que emite La 1, el 'talent' culinario regresa a TVE con una nueva dinámica y sin conductor: "Creo que Eva González sabía que su papel no era decisivo y eso para una presentadora puede ser frustrante", comenta Pepe Rodríguez un encuentro con medios, entre ellos ECOTEUVE.ES.

"Lo normal de este formato es que no haya presentador, lo de antes era una anomalía. Ahora trabajamos un poco más rápido", ha explicado el jurado del concurso de La 1. Esta vez, serán los jueces los que competirán por equipos por repartir los cinco delantales de los que disponen. Como si de la La Voz se tratase, serán los propios aspirantes los que elijan con qué chef cocinar.

"No necesitamos ese giro de guion para picarnos porque ya nos picamos mucho", confiesa Pepe Rodríguez, pero reconoce que "sí puede ser un plus para los concursantes.

En su regreso, Masterchef presenta un casting de 15 aspirantes, "de los mejores que recuerda", confiesa Samantha Vallejo-Nájera.

Pepe Rodríguez promete "ser suave" con la nueva 'hornada' de aspirantes: "Perdono mucho los errores. Lo que sí nos enerva es que alguien se 'esté tocando la pera' una hora, con una desidia terrible y vacilando".

La cocina está de moda en televisión

Producido por Shine Iberia, Masterchef lleva seis años emitiéndose con éxito en TVE, tanto en su versión de adultos como en las versiones Junior y Celebrity.



En este tiempo han surgido otros programas de cocina en las cadenas rivales. El último en apuntarse ha sido Bake Off, que emite con buena acogida Cuatro aunque esta vez ha sido trasladado a la noche de los domingos para no enfrentarse al todopoderoso Masterchef.

El propio Jordi Cruz bromea sobre Bake Off: "¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Lo de los pasteles! No he tenido oportunidad de verlo. Sé que en algún momento se hace 'un manos arriba', que eso no les toca ".

Dejando a un lado las bromas, los jueces de Masterchef creen que "todo lo que sea educar en cocina y entretener es positivo en televisión". Además, Samantha Vallejo-Nájera destaca que "la competencia siempre es buena". "Hace que la gente se ponga las pilas para crecer y mejorar", dice.

Jordi Cruz también extrae una lectura positiva de los programas culinarios en su faceta profesional, contando una anécdota que suele darse en su restaurante: "Hace seis o siete años, cuando venían niños al restaurante, sólo pedían cocina italiana: macarrones, escalopes... Ahora piden un menú de degustación, pidiendo que 'no metamos la pata'".

Un formato que sigue vivo

Siete ediciones de Masterchef, seis de Masterchef Junior y tres de Masterchef Celebrity pueden ser motivo suficiente para que el formato corra el riesgo de desgastarse. No obstante, los jueces no opinan así.

"Nuestro problema es que no vivimos sólo de la televisión, sino que tenemos más negocios. Si yo viviera sólo de la tele, no me cansaría jamás. Hay días en mi casa más duros que diez horas de grabación de Masterchef", cuenta Pepe Rodríguez. Samantha Vallejo-Nájera sí confiesa que tras el último Masterchef Junior "acabaron algo cansados".

Jordi Cruz: "No me meto en política ni aunque me maten"

Sobre el 'menú' político que vive el país, Jordi Cruz explica que "yo soy cocinero y empresario y no me interesan los malos rollos entre España y Cataluña". El chef aprovecha para lanzar una 'pulla' a los mandatarios: "Estaría bien que los políticos hiciesen su trabajo: mediar y entenderse".

"Los cocineros no tenemos fronteras. Nos llevamos bien todos con todos. A mí me gusta el trabajo de Pepe y de Samantha. No me meto en política ni aunque me maten", concluye el catalán.