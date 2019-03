Amaia Salamanca tumba a Pablo Motos con una espectacular llave de kárate: "Pegas muy fuerte para ser... una actriz" Ecoteuve.es 26/03/2019 - 11:40 0 Comentarios

"Me has hecho muchísimo daño", aseguró el presentador a su invitada

Pablo Motos recibió este lunes la visita de Amaia Salamanca y Javier Rey, que acudieron al plató de El Hormiguero para promocionar la película ¿Qué te juegas? que ambos protagonizan. Durante la entrevista, la actriz confesó que tuvo que aprender kárate para algunas escenas que realiza su personaje en la comedia que dirige Inés León.

El presentador quiso que Salamanca hiciera una demostración de sus habilidades ante la audiencia y se ofreció como conejillo de indias. "¿Me puedes hacer una llave a mí? Flojita", le preguntó a su invitada, que no se lo pensó dos veces y le pidió que hiciera amago de pegarle. "Luego me dices si duele o no", le dijo Javier Rey, que probó en sus propias carnes las maniobras de su compañera.

"Amaia, estamos en la tele, no me mates", bromeó Pablo Motos antes de que la intérprete le hiciera una llave que dejó KO al valenciano. "Pues pegas muy fuerte para ser... una actriz. Me has dejado baldado", declaró el presentador ante las risas de Amaia Salamanca.

"En la peli, teníamos un especialista para que lo hiciera bien, no hiciera daño a la otra persona...", desveló. "Eso no es cierto, me has hecho muchísimo daño. Me duele la muñeca, el brazo, el hombro...", afirmó Motos. "Eso es porque eres hombre", afirmó en un divertido 'zasca' la actriz.