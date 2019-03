Jordi Évole desvela la pregunta que el Papa Francisco se negó a responder en 'Salvados' Ecoteuve.es 26/03/2019 - 11:01 0 Comentarios

La Sexta emite este domingo la entrevista del periodista al pontífice en el Vaticano

Mamen Mendizábal conectó este lunes en directo con la redacción de Salvados después de que se confirmara que será el próximo domingo cuando La Sexta emitirá la entrevista que Jordi Évole realizó hace unos días al Papa en las entrañas del Vaticano. El periodista entró en Más vale tarde para desvelar algunos detalles sobre su conversación con el máximo responsable de la Iglesia Católica.

Évole explicó a su compañera que durante su entrevista, dio tiempo para abordar numerosos temas, como la homosexualidad, el aborto, el papel de la mujer en la Iglesia, los abusos sexuales que ha cometido la institución o el drama de los refugiados. Además, el catalán tuvo tiempo para abordar con el pontífice algunos asuntos que afectan a España, como la Memoria Histórica o la exención de la Iglesia de pagar el IBI.

Sin embargo, tal y como desveló el presentador, hubo un asunto sobre el que el Papa Francisco no quiso mojarse: la relacionada con la exhumación de Franco. "Fue la única pregunta que no quiso contestar, no se quiso pronunciar", asegura Évole. "Dijo que ya lo estaba llevando la Secretaría de Estado del Vaticano y dijo que se remitía a lo que ya habían anunciado las autoridades", señaló.

Finalmente, Évole avanzó algunas de las opiniones del Papa sobre cómo ha abordado el asunto de los abusos sexuales que se han cometido dentro de la Iglesia. "La sociedad quiere correr más de lo que la institución puede", defendió el entrevistado, que intentó hacer una reflexión sobre "qué podría haber hecho él para que ahora no se le criticase tanto".