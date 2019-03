Máxim Huerta aclara a Risto Mejide el verdadero motivo de su 'cambio' de nombre: ahora firma como Máximo Ecoteuve.es 25/03/2019 - 20:03 0 Comentarios

El exministro de Cultura entra por teléfono en Cuatro tras el revuelo formado

En las últimas horas, muchos se ha hablado del cambio de nombre de Màxim Huerta en las redes sociales: ahora firma cómo Máximo Huerta. El periodista ha entrado por teléfono este lunes en Todo es mentira, el programa de Risto Mejide en Cuatro, para aclarar el motivo, que no es otro que Máximo es su verdadero nombre.

"Todos estos medios lo que están dando a entender es que estás huyendo de algo", ha dicho Risto después de hacer una recopilación de titulares dando la palabra al exministro de Cultura. "Hace poco murió mi padre y llevaba tiempo queriendo firmar como Màximo, que es mi nombre", ha empezado diciendo.

"Es cambio para los demás, pero como es el que pongo para el mail, los billetes de tren y las cartillas del banco, no noto el cambio. Me sorprende que una O más haya causado tanto titular", ha dicho. "Me sorprende que una 'O' más haya causado tanto titular, pero me divierte porque hay una película erótica muy buena que se llama Historia de O y me pone cachondo".

Por último, y aprovechando la llamada, Mejide le ha sugerido a Máximo que diera su predicción de la inminente campaña electoral. Sin embargo, ha preferido mantener silencio por el ambiente "revuelto y caliente": "No voy a ser yo el que añada un titular más. Creo que va a ser una campaña caliente, de noticias y titulares falsos y de desmentidos".