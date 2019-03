Así ha cambiado Noemí Ungría: de primera expulsada de 'GH3' ¿a 'Supervivientes' como enemiga de Chelo? Ecoteuve.es 25/03/2019 - 18:41 0 Comentarios

La farándula ha recuperado por sorpresa un viejo personaje que en el pasado dio numerosos titulares a la prensa rosa. Se trata de Noemí Ungría, concursante de GH3 que hizo durante años un largo periplo por los platós de Telecinco por sus tormentosas relaciones amorosas con Raquel Morillas (su compañera de reality) y de David Vilardell (quien se dio a conocer como Judd).

Ungría ha regresado a la primera línea televisiva de forma sospechosa a falta de pocas semanas para que comience la nueva edición de Supervivientes 2019, donde el nombre de Chelo García Cortés está sonando con fuerza como una de sus posibles concursantes. Telecinco estaría ya calentando su paso por la isla convirtiéndola en protagonista de la mayoría de los contenidos de Sálvame por su relación con Marta.

Para ello, el pasado sábado el Deluxe sentó en su plató a Noemí Ungría, amiga de la novia de Chelo, para enfrentarse a la colaboradora del programa, que le reprochaba que hubiera contado públicamente intimidades de su pareja. La catalana volvía así a los medios posicionándose como posible rival de Chelo en la isla. De hecho, en una entrevista que concedió hace unos años, Ungría mostraba su deseo de volver a la televisión como concursante de Supervivientes.

Ungría regresaría así a un reality 17 años después de su paso por la tercera edición de Gran Hermano, presentada por Pepe Navarro, en la que apenas duró 7 días. Una semana que le bastó para convertirse en uno de los personajes del corazón más recurrentes. En especial, por su relación con Raquel Morillas, compañera de concurso con la que se terminó casando.

A mediados de 2003, Noemí y Raquel sufrieron un grave accidente de coche en la autovía del Maresme por las que fueron ingresadas en estado grave en el hospital Can Ruti de Badalona. Y mientras que Ungría no temió por su vida, no ocurrió lo mismo con Morillas, que tuvo que ser operada de urgencia.

La relación se fue resquebrajando hasta que ambas decidieron ponerle fin con un gran enfrentamiento entre ellas que se prolongó hasta 2010 con la participación de ambas en GH El Reencuentro. Allí reabrieron su vieja guerra y tras fuertes discusiones, acabaron en los tribunales por una demanda de Noemí a Raquel por supuesto "maltrato físico y mental". Una batalla judicial que duró varios años y que terminó ganando Raquel.

Finalmente, Noemí terminó casándose con el paparazzi Enric Bayón después de su relación con David Vilardell (antes Judd) y de que se la relacionara con Sofía Cristo. Con el reportero ha tenido dos bebés después de someterse a varios tratamientos para quedarse embarazada. Ahora, Ungría ha vuelto a la primera línea de la farándula y no sería descabellado que en un par de semanas la viéramos tirarse del famoso helicóptero.