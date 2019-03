Manolo Lama: "Han dejado morir a 'Los Manolos' hasta que Pedrerol les ha ganado" Ecoteuve.es 25/03/2019 - 11:33 0 Comentarios

El periodista de GOL lamenta la caída de audiencia del que fue su espacio durante diez años

Dice que 'Los Manolos' era una "marca imbatible: "No perdimos ni un solo día"

Reconoce la labor como "comunicador" de Pedrerol pero dice que "hace un periodismo deportivo de sucesos"

Manolo Lama ha lamentado, una vez más, la caída de audiencia que ha sufrido los deportes Cuatro desde su salida forzosa de Mediaset en 2016. Una fecha que significó la muerte de Los Manolos, la cariñosa marca que se habían ganado el presentador madrileño y Manu Carreño. Poco a poco, Pedrerol fue comiéndoles terreno hasta auparse líder.

"Eso lo tendría que explicar Paolo Vasile y Manolo Villanueva, que fueron quienes tomaron la decisión", empieza diciendo Lama a Marca. Dice que Los Manolos fue "una marca imbatible": "No perdimos ni un solo día de ninguna semana ni de ningún mes ni de ningún año".

El periodista, ahora en GOL, apunta que "el producto fue decayendo hasta que Pedrerol les ha ganado". En este sentido, Lama saca pecho al señalar que ahora mismo, entre Deportes Cuatro y Jugones no "hay una gran diferencia de números". "Cuando nosotros hacíamos Los Manolos no es que les ganáramos por poco, es que triplicábamos a La Sexta y vivíamos en dos dígitos permanentemente".

Lea también: Pedrerol y Jugones dan el sorpasso ¿definitivo? a los Deportes Cuatro de Carreño y Castaño

Manolo Lama dice que fue una decisión equivocada que tomó la empresa. "Los Manolos era la bandera de Cuatro y me da mucha pena cuando los veo aislados, solos y sin ningún tipo de apoyo. Ahora las empresas son las que dicen y sus razones tendrán para dejar morir como están dejando morir a Los Manolos".

Manolo Lama: "Pedrerol hace un deportivo de sucesos"

En la entrevista al citado medio deportivo, Lama también reconoce el mérito que tiene Josep Pedrerol. "Es un gran comunicador, eso no lo puede discutir nadie (...) Consigue algo que es bueno en el periodista: o le amas o le odias o estás con él o estás contra él". Así mismo, ensalza su valía al conseguir ser líder de audiencia con El chiringuito en las madrugadas de Mega: "Viene de 0 y él genera un productor y lo mantiene durante dos horas y media y eso es muy difícil en la tele".

Lea también: Manolo Lama: Los Manolos siempre lideraban cuando estaba yo y ahora hay días que pierden

Sin embargo, también le lanza una crítica: "Pedrerol hace un periodismo deportivo de sucesos. A mí eso ya no me gusta tanto. Que eso está ocurriendo en el mundo del periodismo y son pautas que marcan las empresas. A mí me gusta mucho más vender las victorias que las derrotas, pero hay gente que considera que las derrotan venden mucho más".