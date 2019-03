El lamentable ataque machista de Kiko Rivera a María Jesús Ruiz: "¿Acaso no eres una calientapollas?" Ecoteuve.es 25/03/2019 - 11:00 0 Comentarios

El hijo de Isabel Pantoja se enfrentó a la Miss en pleno debate del reality

La relación que tuvieron María Jesús Ruiz y Antonio Tejado ha vuelto a salir a relucir en la casa de GH DÚO a pesar de que hace un par de semanas que el sevillano fue expulsado del reality. En este caso, fue Kiko Rivera el que usó el acercamiento que la miss y "su primo" mantuvieron al comienzo de la edición para atacarla en pleno directo durante el debate.

Kiko y María Jesús Ruiz protagonizaron una fuerte discusión en la que el primero reprochaba a su compañera que utilizara los confesionarios para despotricar contra el resto de concursantes. La Miss se justificó alegando que se había visto obligada a hacerlo así para "desahogarse en intimidad con los psicólogos" por los duros vídeos a los que se enfrenta en casa gala.

"He llegado a ver cómo tú me llamabas calientapollas", le recriminó al hijo de Isabel Pantoja, que lejos de retractarse, se reafirmó en su comentario. "¿Acaso no eres una calientapollas?", le preguntó al tiempo que la modelo le llamaba machista. "A mí no me llames machista que yo no soy Antonio Tejado", se defendió Kiko en un inesperado dardo a su gran amigo.

Para más inri, Kiko Rivera criticó que María Jesús cargase contra sus compañeros desde el confesionario y no tuviera agallas de hacerlo a la cara, algo que él tampoco hace. "Yo critico en el jardín con mis compañeros, pero luego te lo ponen a ti en vídeo. Eso es hacerlo a la cara", se justificó.