La pregunta de Jordi Évole que enfadó a Mònica Terribas: "Me parece injusto que me digas esto"

'Salvados' analiza el tratamiento informativo del 'procés' en los últimos años

Salvados analizó este domingo el tratamiento que los medios han dado al procés en los últimos años. Para ello, Jordi Évole reunió a varios periodistas: Antonio García Ferreras La Sexta), Mònica Terribas (Catalunya Ràdio), Lídia Heredia (TV3), Josep Cuní (SER) y Vicente Vallés (Antena 3).

La conversación entre los profesionales de la información tuvo su punto más tenso cuando Jordi Évole recordó cómo abrió su programa Mònica Terribas tras declararse la DUI: "Buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas de la República de Cataluña".

Évole preguntó a la periodista si se siente engañada ahora, teniendo en cuanta lo que están diciendo en el juicio del procés los políticos que están siendo juzgados, que aseguran que fue una declaración simbólica. "¿Yo he venido a Salvados a decir si me engañaron o no?", preguntó molesta.

Mònica Terribas: "Me parece injusto que hagas esa pregunta"

Jordi Évole aseguró que era "pertinente", algo que ella rechazó. "No voy a juzgar a gente que se está jugando la vida en ese tribunal. Me parece injusto que hagas esa pregunta ahora", apuntó Terribas, muy firme.



"Me sorprende que digas que la pregunta es injusta, tú que lo has preguntado todo a todo el mundo con mucha contundencia", reflexionó Évole, quien tuvo que pedir a Josep Cuní que pusiera orden: "Estamos viendo ahora el resultado de aquellos días, que fue un encontronazo entre unos temerarios y unos irresponsables".