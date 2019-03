Emma García reprende a Diego Arrabal por su comportamiento en 'Viva la vida': "Controla, Diego" Ecoteuve.es 12:29 - 24/03/2019 0 Comentarios

Emma García tuvo que reprender a Diego Arrabal su actitud en Viva la vida por los últimos rumores sobre su supuesto affaire con Gema López, colaboradora de Sálvame.

Todo comenzó en Sálvame cuando María Lapiedra confesó que Gema López tuvo un affaire con uno de los compañeros de Telecinco. Kiko Matamoros fue más allá y afirmó que se trataba de Diego Arrabal.

Ante estas acusaciones, Arrabal se defendió en el programa del que es colaborador, Viva la vida. El paparazzi afirmó que la agencia de Sandra Aladro le había seguido supuestamente durante tres semanas, y esto no hizo más que enfadarle y atacar a Aladro.

"Me habéis puesto mí, durante tres semanas, seguimiento. Y eso es verdad porque tengo grabados a los fotógrafos", comenzó a decir el paparazzi. Sandra Aladro, sorprendida por las palabras de Arrabal contrargumentó: "Tú no eres un personaje para la agencia en la que trabajo, no me interesas, como personaje ni yo a ti".

Esa respuesta hizo por explotar a Diego Arrabal: "A ti lo que te interesa es dar por culo", dijo furioso. Emma García ante la escena que estaba transcurriendo le reprendió: "Controla Diego, habla con respeto aunque no lo hagan los demás". Inmediatamente después, el paparazzi acabó por pedir disculpas a su compañera.