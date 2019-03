Antonio Tejado ('GH DÚO') responde a las críticas en 'Sábado Deluxe': "Puede que me haya equivocado en las formas, pero no soy machista" Ecoteuve.es 11:37 - 24/03/2019 0 Comentarios

El exconcursante acudió al plató de 'Sábado Deluxe' para aclarar su paso por el reality de Telecinco

Antonio Tejado, exconcursante de GH DÚO, acudió al plató de Sábado Deluxe para aclarar su paso por el reality de Telecinco. Tejado se defendió ante las acusaciones y lejos de aclarar todo se enfrentó con Nuria Marín.

El exconcursante vino dispuesto a protegerse de todo lo que de dijo de él mientras concursaba en GH DÚO. Nada más sentarse junto a María Patiño fue tajante: "Tengo puesta una demanda y dos preparadas".

Lea también: Los gestos machistas de Antonio Tejado y Kiko Rivera que quedaron impunes en GH DÚO

Tejado se mostró sin filtros para argumentar que se dejó entrever que era "un maltratador", y eso no iba a quedar así. Otro tema que preocupó al sobrino de María del Monte es el machismo del que se acusó en varias ocasiones dentro de la casa de GH DÚO y fuera de ella.

"Yo si me he acercado a alguien o he tenido algún comportamiento es porque es cosa de dos, de pareja", dijo Antonio Tejado. Para añadir que no se sentía identificado con el término "machista". "¿Qué me he equivocado en las formas? Sí... ¿Qué lo veo machista? No", se defendió el exconcursante.

También tuvo palabras para aclarar su orientación sexual, dejando claro que era heterosexual: "Soy heterosexual". Aunque reveló que no le molesta que se diga que es gay o bisexual. Y fue más allá al afirmar que había probado el sexo con hombres.

Enfrentamiento contra Nuria Marín

La presentadora de Cazamariposas se enfrentó con el exconcursante a propósito de su comportamiento y actitud dentro del reality. Nuria Marín recriminó a Tejado su conducta con María Jesús. Fue entonces cuando la presentadora se dirigió a cámara preguntando: ¿Tengo cara de tonta, señores?.

"Lo que me ha molestado es que estábamos viendo este vídeo y estaba preguntado, ¿esto es machista?", dijo Nuria Marín. Antonio Tejado le dijo a la presentadora que ella era una de las primeras que le calificó como machista, y este quería escuchar sus argumentos. Nuria Marín comenzó a relatarle los gestos que tuvo con María Jesús reafirmándose en su posición.

Lea también: Antonio Tejado, criticado por su polémico gesto hacia María Jesús Ruíz en GH DÚO