Jorge Javier Vázquez, agradecido tras su salida del hospital: "Vuelvo a mi casa vivo, cuando sé que no podría haber sido así" Ecoteuve.es 11:44 - 23/03/2019 0 Comentarios

El presentador sonriente y con buen aspecto volvió a su casa tras pasar una semana en el hospital

Jorge Javier Vázquez disfruta de su alta hospitalaria y su programa Sálvame quiso acompañarle a su vuelta a casa. El presentador sonriente y con buen aspecto volvió a su casa tras pasar una semana en el hospital.

Lea también: El cariñoso mensaje de María Teresa Campos a Jorge Javier después de sufrir un ictus

El reportero del programa acompañó a Jorge Javier hasta su residencia en coche mientras iba comentando cómo se sentió a lo largo de la semana. "No quiero pensar en lo que pudo haber sido, dejé mi casa el sábado porque me dolía la cabeza y ahora vuelvo vivo cuando sé que podría no haber sido así, tampoco entiendo por qué no le doy tanta importancia", relató el presentador.

Jorge Javier Vázquez recibió este viernes el alta hospitalaria después de una semana ingresado a causa de un hemorragia cerebral por la que fue intervenido de urgencia el pasado lunes. El presentador ha salido a mediodía del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela.

"Os quiero mucho, me espera una recuperación tranquila, muchas gracias por todos los ánimos y muchas gracias por vuestras oraciones", dijo el presentador a todos sus compañeros del programa.