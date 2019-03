Carolina Sobe rechaza en 'GH DÚO' reconciliarse con Nagore Robles: "Ella tiene hecha su vida y yo la mía" Ecoteuve.es 10:36 - 22/03/2019 0 Comentarios

La concursante dejó claro que no tiene intención de recuperar su amistad con ella

El distanciamiento entre las que fueran amigas íntimas, Carolina y Nagore Robles, volvió a ser foco de atención en GH DÚO. Tras salir expulsada de la casa, perdiendo la batalla contra María Jesús, Sobe se enfrentó a las palabras que hace unos días lanzó Nagore Robles sobre los motivos que la llevaron a romper su relación con ella.

Nagore Robles reaccionó durante el pasado debate sobre la tormentosa amistad que vivió Carolina Sobe. Todo ello después de que la concursante se expresara sobre ello en la curva de la vida. "He tenido muchas decepciones a lo largo de mi vida, pero Carolina me hizo muchísimo daño. Nunca me hubiera esperado que, por dinero, me criticara tanto y me hiciera tanto daño", dijo la tertuliana.

Carolina Sobe, décima expulsada del reality, pidió entonces disculpas públicamente a Nagore por "haber escuchado y creído a terceras personas". A su salida, pudo ver la reacción que tuvo Nagore ante sus palabras.

"¿Te arrepientes de haberla mencionado?", le preguntó Jordi González. "Sí, pero porque otra vez desenterrar eso... Todo fue por cosas que me decían que había pasado dentro de su reality y de amistades que hablaban conmigo y me decían una cosa, hablaban con ella y le decían otra", le respondió Sobe.

El presentador la invitó finalmente a que hablara con la colaboradora, ya que se iban a reencontrar el próximo domingo en el debate. "No hace falta. Ella tiene hecha su vida y yo la mía", sentenció dejando claro que no tiene, a priori, intenciones de reconciliarse con ella.