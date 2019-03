Sofía Suescun sufre un ataque de ansiedad por la monumental bronca de su madre, Maite Galdeano Ecoteuve.es 21/03/2019 - 11:04 1 Comentario

La concursante de 'GH DÚO' tuvo que soportar la reprimenda por su actitud con Albalá

La noche de los familiares en GH DÚO se convirtió en una pesadilla para Sofía Suescun, que acabó sufriendo un ataque de ansiedad tras la visita de su madre, Maite Galdeano. La navarra acudió a Guadalix para sorprender a su hija pero terminó echándole una espectacular bronca por su relación con Alejandro Albalá.

Maite intentó explicar a su hija que cualquier acercamiento a su ex la estaba perjudicando fuera de la casa. "Tus enemigos están encantados", dijo Galdeano en un tono tan enérgico que llegó a ser agobiante.

"Tú no eres la culpable de las angustias de nadie. Eres una persona libre, libre, ¡estás libre! ¿Te has enterado? Tienes que ser dura y perseverante, no me fastidies", continuó Maite, que llegó a tirar de la oreja a Sofía para que atendiera sus explicaciones.

Sofía escuchaba en silencio y cabizbaja. "Tampoco me puedes decir las cosas que tengo que hacer", acertó a decir Sofía, que acabó sufriendo un ataque de ansiedad. "Estoy mareada".

Fue tal la bronca de Maite que hasta Jordi González tuvo que mediar. Primero para calmar a Sofía: "Tu madre te ha presentado un escenario apocalíptico que no es así, ha exagerado un huevo". Después, para regañar a Maite: "No nos ha gustado en absoluto lo que has hecho con tu hija".

Galdeano acabó derrumbándose a su vuelta al plató de GH DÚO: "Esto me está costando la vida. ¿Tú sabes todas las veces que he ido al médico yo aquí? Estoy mal, estoy sufriendo mucho".