El comentario de Chelo García Cortés con el que habría confirmado su participación en 'SV 2019'

La colaboradora ha cometido un pequeño desliz en la emotiva llamada de Jorge Javier

Mucho se ha hablado durante las últimas semanas de la participación de Chelo García Cortés en Supervivientes 2019. La colaboradora de Sálvame se ha mantenido al margen de todos los rumores que la ubican en el reality... hasta este miércoles.

La periodista habría destripado que finalmente sí será concursante por medio de un cariñoso comentario a Jorge Javier durante su llamada al programa tras haber sufrido un aneurisma congénito que le desembocó en un ictus. Uno de tras uno, todos los colaboradores presentes han podido charlar con su presentador.

Chelo, que insistía a Jorge Javier en que siguiera los "consejos de los médicos" y confiaba que en un mes se recuperara del todo, era interrumpida por él: "Como ahora me digan que no presento Supervivientes, voy a los Cayos Cochinos y los quemo". De forma rotunda, así respondía ella: "No vas a quemar nada. Nos veremos".

Este desliz no ha sido el único. Minutos después, la colaboradora se derrumbaba a lágrima viva después de que una revista desvelara la identidad de su mujer. Es por eso por lo que Sálvame se ha desplazado hasta Barcelona para encontrarse a Marta.

Gema López insistía en que Chelo sería concursante de SV y que su mujer sería su defensora en plató: "Te necesita para todo lo que viene de aquí en adelante". "Chelo tiene una gran ilusión de participar en el programa que hace cinco años le ofrecieron. Parece que este año podría ir. Yo la quiero y comparto su ilusión", respondía Marta.