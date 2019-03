Jorge Javier Vázquez: "El fin de semana anterior me desmayé durante unos minutos en Marrakech" Ecoteuve.es 20/03/2019 - 17:46 | 19:01 - 20/03/19 0 Comentarios

"Los médicos me han ordenado un mes de absoluto reposo", explica el presentador

Jorge Javier Vázquez se recupera en un hospital de Madrid de la operación a la que fue sometido el pasado lunes por un aneurisma congénito. El presentador ha entrado por teléfono en Sálvame para explicar lo que le ha ocurrido y ha dado algunos detalles hasta ahora desconocidos.

"Tuve un antecedente: el fin de semana anterior me desmayé durante unos minutos en Marrakech", ha dicho. "El médico me ha contado que cuando me ocurrió eso, me había dado un ictus".

También ha relatado algunos momentos duros que ha pasado en las últimas semanas en el trabajo. "He sufrido mareos en el plató presentando una gala de GH DÚO y un día tuve que hacer venir al servicio médico".

"El sábado los dolores eran terribles. Detectaron una mancha en el cerebro. Me recomendaron quedarme hasta hacerme una resonancia", ha contado. "Me hicieron un cateterismo el lunes, iba muy tranquilo pero el doctor dijo que había algo gravísimo".

"Los médicos tenían muy mala cara, me dijeron que era una operación delicada. Fueron horas de incertidumbre", ha contado. Los médicos le han ordenado "un mes de absoluto reposo. Ha sido muy grave".



"No quiero vivir pensando que me va a pasar algo. Seguiré las recomendaciones de los médicos pero en cuanto me den vía libre, vivir de la manera que vivo es como me gusta. No quiero verme con una mantita y un caldo", ha continuado.

