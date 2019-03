Cristina Seguí vuelve a la carga contra Risto Mejide: "Voy a la televisión a defender ideas que son inamovibles" Ecoteuve.es 16:00 - 20/03/2019 0 Comentarios

La cofundadora de VOX no pretende retractarse de sus palabras en 'Todo es mentira'

Risto Mejide y Cristina Seguí siguen en sus trece. Tras expulsar a la cofundadora de Vox de Todo es mentira la semana pasada por dirigirse a Beatriz Talegón como "La Mónica Lewinsky de Puigdemont", el creativo sigue pidiendo, en vano, que se retracte de sus palabras.

"Este programa estará encantado de tener a Cristina Seguí siempre y cuando se retracte de las palabras que dijo en este plató, descalificando de manera deshonrosa a otra persona, independientemente de sus ideas", volvía a repetir Risto Mejide en el programa del martes de Todo es mentira.

Lea también: Isabel Díaz Ayuso frena en seco a Juan José Cortés tras llamarla "belleza": "A partir de aquí hay que ser político"

Sin embargo, Cristina Seguí no parece estar dispuesta a hacerlo, tal y como reflejó en su cuenta de Twitter, mencionando el vídeo en el que el presentador volvía a pedir que retirase estos insultos.

"Hola, Risto Mejide. Gracias, pero parece que no quedó claro el otro día: yo no defiendo ideas para ir a la TV. Voy a la TV a defender ideas que, además, son inamovibles. Una es llamar 'gentuza" a proetarras. Cuando lo entiendas, estaré encantada de volver a tu programa :)".

Lejos de caer en saco roto el tuit de la colaboradora de OK Diario, Risto Mejide decidió contestar: "Hola, Cristina Seguí. Estoy encantando de que defiendas tus ideas en TV e incluso que discrepes con la Audiencia Nacional. Pero mientras no te retractes por haber llamado a otra colaboradora 'la Mónica Lewisky de Puigdemont', con cariño, la que no entiende nada eres tú".

Hola @CristinaSegui_. Estoy encantado de que defiendas tus ideas en TV e incluso que discrepes con la Audiencia Nacional. Pero mientras no te retractes por haber llamado a otra colaboradora "la Monica Lewinsky de Puigdemont", con cariño, la que no entiende nada eres tú. https://t.co/UcsmttBCuM — Risto Mejide (@ristomejide) 20 de marzo de 2019