Jorge Javier Vázquez sufrió un ictus: "Las consecuencias podrían haber sido trágicas" Ecoteuve.es 20/03/2019 - 10:36 | 11:59 - 20/03/19 0 Comentarios

El presentador ingresó por una "hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático"

El Hospital de La Zarzuela de Madrid ha emitido un parte médico sobre la evolución del estado de salud de Jorge Javier Vázquez, ingresado desde el pasado sábado. El centro médico ha desvelado el motivo de la hospitalización, una "hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático".

El presentador ha hablado sobre su dolencia y ha desvelado que "también sufrí un ictus. Las consecuencias podrían haber sido trágicas", ha dicho en Lecturas, la revista en la que colabora.



Lea también: Paolo Vasile y Mila Ximénez acompañaron a Jorge Javier Vázquez en el hospital durante su operación

"El paciente D. Jorge Javier Vázquez ingresó en el hospital el pasado día 16 de marzo con un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada por vía endovascular con un resultado plenamente satisfactorio. Durante su ingreso, el paciente ha estado en todo momento consciente, sin afectaciones neurológicas y hemodinámicamente estable", dice el Hospital en un comunicado.

"La evolución de su cuadro clínico está siendo favorable. Jorge Javier Vázquez quiere agradecer las muestras de cariño recibidas en los últimos días y al Dr. José Luis Caniego, al Servicio de Radiología Intervencionista, así como al resto de personal facultativo y de enfermería del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, que le están atendiendo durante su ingreso", dice el texto de La Zarzuela.

Jorge Javier explica su ingreso: "Sufrí un ictus. Las consecuencias podrían haber sido trágicas"

El propio Jorge Javier Vázquez ha explicado qué le llevó al hospital el pasado sábado después de pasar varios días con malestar y fuertes dolores de cabeza.

"El martes comienza a dolerme la cabeza. Lo achaco al cansancio. El miércoles por la noche me voy a la cama con un dolor que empieza a ser insufrible. Durante el jueves el dolor va y viene de manera intermitente y lo paso mal durante la gala. Al acabar estoy a punto de ir a urgencias", relata en Lecturas.

"Me despierto el sábado sobre las seis de la mañana. Qué mala hora para que te asalten los pensamientos negativos. Pienso en el tumor que mató a mi padre y a su tía. Y lo que más me inquieta no es mi muerte, si no en cómo contárselo a mi madre", prosigue Vázquez, que fue a urgencias a las 12 del mediodía y le someten a las primeras pruebas.

"El lunes por la mañana me hacen la resonancia y detectan una manchita de sangre que es la que está provocando el maldito dolor", dice Jorge Javier. El doctor pidió hacerle un cateterismo "para descartar complicaciones. Que en el peor de los casos hay que operar".

Jorge Javier: "El doctor me dijo que había visto algo gravísimo. Había que operar"

"En cuanto acabó la prueba y en el mismo quirófano el doctor me dijo que había visto algo gravísimo. Que teníamos que operar ese mismo día, lo antes posible", cuenta. "Diagnóstico: aneurisma congénito que ha desembocado en una pequeña hemorragia. Ha sido leve. Podría haber sido peor. Muchísimo peor".



Lea también: Mila Ximénez desvela los duros momentos de Jorge Javier: "La tarde del lunes fue chunga"

"Veo raros a los médicos, muy serios", confiesa Jorge Javier Vázquez en un estremecedor que recuerda los momentos previos a su entrada en quirófano. "No tengo miedo. Sólo sé que antes de comenzar a sentir los efectos de la anestesia rezo un padrenuestro y repito mi mantra para meditar".

Tras pasar la noche del lunes en observación, Jorge Javier habló con el doctor el martes por la mañana y le dijo que "también sufrí un ictus. Las consecuencias podrían haber sido trágicas. Ahora entiendo sus caras. Por poner una nota de humor: me pregunta si los dolores de cabeza se habían producido después de un coito. Y P. [su exnovio] delante. Y yo que no, que lamentablemente no".