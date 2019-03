El 'zasca' de Marta Flich a Cristina Seguí tras su rajada del 8M: "¿Para qué ducharme si ya se encarga de meter mierda?" Ecoteuve.es 19/03/2019 - 19:01 0 Comentarios

La colaboradora de 'Todo es mentira' responde en directo a la tertuliana

Todo es mentira se ha hecho eco este martes de las polémicas palabras que lanzó Cristina Seguí 24 horas antes en el plató de Cuatro al día. "Soltó una de esas perlitas que no sabes si estás leyendo El Mundo Today o una tertulia de El Gato al Agua", empezó diciendo Elsa Ruiz antes de dar paso a las imágenes.

"Yo estuve en la manifestación del 8M y había muchas mujeres que no habían pasado por la ducha", aseguró Seguí en el programa de Carme Chaparro. Marta Flich decidió no quedarse callada y le respondió con un contundente zasca: "¿Para qué me voy a duchar si ya se encarga ella de meter mierda?", preguntó irónica.

Lea también: Puigdemont y Beatriz Talegón denuncian a Cristina Seguí: Se enfrenta a una condena penal

Fue entonces cuando Miguel Lago pidió la palabra para recriminar la decisión de Chaparro de mantenerla en su tertulia a pesar de la gravedad de sus palabras: "Yo no quiero meterme en jardines, porque fue en esta casa, pero me voy a meter en uno. ¿Eso lo suelta Cristina Seguí y nadie la expulsa del plató? Es que es vergonzoso. Risto, ¿dónde estás cuando se te necesita?", le preguntó irónico al presentador recordando que la semana pasada la echó de su tertulia tras insultar en directo a Beatriz Talegón.

"Este programa estaría encantado de tener a Cristina Seguí, como a cualquier otro colaborador, siempre y cuando se retracte de las palabras que dijo en este plató descalificando de forma deshonrosa a otra persona. El día que lo haga volverá y nosotros encantados", concluyó Mejide.