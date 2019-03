Cristina Seguí: "En el 8M había muchas mujeres que no habían pasado por la ducha" Ecoteuve.es 19/03/2019 - 12:38 2 Comentarios

La periodista se enzarza en una dura batalla dialéctica con Cristina Fallarás en 'Cuatro al día'

Cristina Seguí y Cristina Fallarás protagonizaron este lunes una dura batalla dialéctica a propósito del feminismo y unas declaraciones que ha hecho Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, sobre que la "izquierda en España es sucia y va mal vestida".

"¿Tú crees que las personas de izquierdas no pasan por la ducha?", preguntó Santi Burgoa, el copresentador de Cuatro al día, a Cristina Seguí. "Yo estuve en la manifestación del 8M y había muchas mujeres que no había pasado por la ducha. "¿Me lo estás diciendo de verdad?", se escuchó a Carme Chaparro, la presentadora del programa.

El comentario dio paso a un duro enfrentamiento entre Seguí y Cristina Fallarás. "Estás relacionando el feminismo con la suciedad. Yo soy una roja radical y me ducho cada día. Y que un hombre diga que los partidos de derechas eligen a mujeres por guapas y limpias es una vergüenza y me parece brutal que no te escandalice".

Cristina Seguí no tardó en responder: "Pero si tú me dijiste que un programa que gracias a las feministas yo podía ir con falda y medias... Eso es un comentario machista". "Tú eres la mayor machista de esta mesa. Lecciones a mí sobre feminismo, cero"", espetó.