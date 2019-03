Risto Mejide interrumpe estremecido la actuación de una 'soprano' en 'Got Talent': "Ha sido una colonoscopia auditiva" Ecoteuve.es 19/03/2019 - 12:26 0 Comentarios

El juez de Telecinco se echa las manos a la cabeza ante 'la soprano del Barrio Gótico'

Telecinco emitió este lunes la octava gala de audiciones de la cuarta edición de Got Talent. El programa recibió la visita de nuevos concursantes dispuestos a lograr una plaza en las semifinales, que arrancarán dentro de dos semanas. La noche tuvo momentos de alegría, con el pase de oro conjunto de Risto y Eva Isanta, pero también de tensión, con algún participante que no cumplió con las expectativas del jurado.

Fue el caso de Pilar, una mujer que llegó al concurso asegurando ser "la soprano del Barrio Gótico de Barcelona". La mujer afirmó que su profesión es "engrandecer la música" y que había acudido a Got Talent para convertirse en "la soprano del mundo entero".

Lea también: Acude a Got Talent en chanclas y bañador y Risto Mejide explota: "Es una tomadura de pelo"

Y cuando parecía que se iba a producir una de las grandes actuaciones de la noche, Pilar comenzó a cantar y todo se vino abajo. "No tengo palabras", aseguró Risto Mejide, que se echó enseguida las manos a la cabeza. Edurne fue la primera en pulsar el botón rojo, pero fue su compañero el que terminó de parar la actuación antes de que terminara.

"¡Basta! Esto ha sido lo más parecido a una colonoscopia auditiva", gritó el presentador mientras Pilar se justificaba. "Si es que no he comido en todo el día por comer bien", aseguraba la concursante, que se fue con el único 'sí' de Paz Padilla. Sin embargo, al abandonar el plató, le preguntó a Santi Millán: "¿He pasado?", afirmó dejando claro que no entendía las reglas del programa.