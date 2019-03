Un joven de derechas tiene en 'First Dates' la primera (y terrible) cita de su vida ¡con una anarquista! Ecoteuve.es 19/03/2019 - 11:32 0 Comentarios

El encuentro entre Juanlu y Yaiza fue de lo más tenso al descubrir que eran polos opuestos

Carlos Sobera abrió de nuevo este lunes las puertas del restaurante de First Dates para acoger la llegada de nuevos comensales dispuestos a encontrar el amor en el programa de Cuatro. Y de entre todas las parejas que acudieron al dating de Mediaset, destacó la que protagonizó Juanlu, "un friki de los videojuegos" que aseguró que nunca había tenido una cita con una chica.

"En el amor me ha ido mal, de hecho, nunca he tenido pareja ni siquiera una cita, esta es la primera. Es que yo no soy mucho de salir por la noche y esas cosas", aseguró este extremeño de 20 años que se lamentó de "haber sido siempre muy tímido al principio, porque me cuesta relacionarme con la gente". Al local llegó con unos bombones y unos pendientes de regalo para su cita a ciegas: Yaiza, una joven de 20 años también de Extremadura.

"Soy una inadaptada, porque las formas de pensar dominantes no conectan con las mías", aseguró la chica, que afirmó buscar una persona "que me sume y se parezca a mí sin ser igual. Alguien que tenga esas cosas que marcan la diferencia.

Y mientras que a Juanlu ella le pareció "interesante y mona", a ella se le notó desde el principio que no le había gustado y no disimuló su incomodidad en ningún momento. El chico cogió las riendas de la conversación pese a su inexperiencia y tan solo recibió de Yaiza monosílabos como respuestas.

Sin embargo, el punto de mayor conflicto llegó cuando ambos empezaron a hablar de política. Él confesó que tendía "más a la derecha" y ella desveló que era "anarquista". "No comparto tu opinión y no me veo con una persona así", dijo enseguida la joven, que encontró otros puntos de desencuentro. Juanlu era un aficionado a los toros y Yaiza antitaurina, él del Real Madrid y ella seguidora del F.C. Barcelona, ella no quería tener hijos y él sí...

Yaiza comenzó a ignorar las preguntas de Juanlu

La situación se volvió de lo más tensa y Juanlu pese a todo siguió intentando que la conversación continuara su curso. Sin embargo, Yaiza empezó a pasar de lo que le decía haciendo más caso a su teléfono móvil. Podría haberse esforzado un poco con la conversación. No ha sido educada porque ha estado con el móvil y debería habérselo guardado y escuchar", se quejó él en uno de los totales a cámara.

Llegó el momento de la decisión final y Juanlu no dudó en reprocharle su actitud durante la cena: "Lo hice porque no ha habido química y no me sentía cómoda", reconoció ella antes de dar un gran no por respuesta a la pregunta de si tendría una segunda cita con él, que se fue de vacío en su primera cita con una mujer.