El recado de Celia Villalobos al PP por el fichaje de Pablo Montesinos: "A ver si le va a pasar como al Real Madrid" Ecoteuve.es 18/03/2019 - 15:40

La veterana política ha sido diputada por Málaga en las últimas legislaturas

Celia Villalobos no repetirá en la lista del PP de Málaga al Congreso de los Diputados que, en esta ocasión, estará liderada por el periodista Pablo Montesinos. "Él sustituye a Carolina España, no a mí, porque yo iba de número dos desde 2015", ha matizado la exministra en Espejo público.

Celia Villalobos, sin embargo, ha aprovechado para hacer una reflexión a propósito del fichaje de Montesinos y de otros nombres que se han incorporado a las listas del PP a las elecciones generales del próximo 28 de abril.

"Me preocupa el afán de los fichajes, no le vaya a pasar al PP como al Real Madrid que mucho fichaje pero luego no está ni en la Champions ni en la liga", ha dicho Villalobos en el programa que presenta Susanna Griso.

Por otra parte, la exdiputada ha lamentado que ahora se desarrolle una "política tuitera que no es buena para los españoles" y ha pedido "paciencia" y "serenidad" porque "el Parlamento es muy complicado".