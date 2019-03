El reguetón destroza el flechazo entre dos jóvenes en 'First Dates': "No encaja con mi forma de ser" Ecoteuve.es 15:00 - 18/03/2019 0 Comentarios

La velada entre José y Juliana parecía ir bien, hasta que salió el tema

La velada de José y Juliana en First Dates no podía ir mejor. La pareja parecía tener cierta conexión e iba camino de repetir la cita, aunque una 'pequeña' disonancia en cuanto a gustos musicales ha echado a perder todo.

Cuando, al terminar la cita, se le ha preguntado a José si quería repetir la experiencia, el comensal se ha explicado: "Hemos tenido mucho 'feeling', pero hay cosas que no encajan con mi forma de ser. Voy a tener que decir que no a una segunda cita, el tema del reguetón no es nada mi estilo".

Juliana, aparentemente sorprendida por la decisión de su compañero, ha intervenido: "No me lo esperaba. Creía que teníamos cosas en común, en lo importante hemos coincidido. A mí me gusta el reguetón, como a ti te puede gustar el 'heavy metal'".

En ese momento, ambos concursantes del programa de Cuatro han empezado una pequeña discusión: "Es que cuanto estás en una pareja...", comenzaba a decir José, que ha sido interrumpido por Juliana: "Claro, es muy importante. ¿Voy a ir al infierno por escuchar reguetón?", le planteó irónicamente.