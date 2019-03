Susanna Griso se engancha con 'el negro de Vox': "¿Quién te manda hablar de Franco? No tienes legitimidad" Ecoteuve.es 18/03/2019 - 13:57 0 Comentarios

Bertrand Ndongo defiende los planteamientos de Santiago Abascal en 'Espejo público'

Bertrand Ndongo se está convirtiendo en un habitual de las tertulias de televisión por su defensa de los planteamientos de Vox. Conocido ya popularmente como 'el negro de Vox', este lunes ha participado en una sección de Espejo público.

A Bertrand Ndongo le han preguntado por los inmigrantes que intentan alcanzar la costa española en pateras. "Yo les recomiendo que no lo hagan, que no paguen a las mafias, porque solo se habla de los que llegan y no de los que se quedan en el fondo del mar".

Sin embargo, el momento más tenso se ha producido hablando sobre Franco. "Yo no estoy blanqueando al franquismo, pero lo que no puede ser es que apoyemos a ciertos asesinos y luego a Franco le condenemos", ha dicho. "Hay que condenar todos los crímenes y no hay que esconder las cosas malas y tampoco las buenas que hizo Franco", ha continuado.

Griso: "¿Quién te manda a ti hablar sobre Franco?"

Susanna Griso, en ese momento, ha estallado. "Te doy un consejo desde la edad. Tienes 30 años y llevas muy poco en España. ¿Quién te manda a ti hablar sobre Franco?", ha preguntado la presentadora de Antena 3.

"Ni por experiencia ni por edad puedes hablar de Franco. No tienes legitimidad para hacerlo tú, perdóname. No has vivido en España y no tienes ningún recuerdo de Franco", ha continuado la Griso, muy enfadada.

"¿Usted no habla de la II Guerra Mundial? ¿Acaso estuvo allí?", ha respondido Bertrand Ndongo. "No, pero no hablo con el nivel de conocimiento que usted emplea con Franco".