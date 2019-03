Nagore Robles, al borde del llanto al hablar de su enfado con Carolina Sobe: "Me hizo muchísimo daño por dinero" Ecoteuve.es 18/03/2019 - 11:04 0 Comentarios

La tertuliana reflexiona en 'GH DÚO' sobre si será capaz de perdonar a la que fuera su amiga

Nagore Robles se volvió a convertir este domingo en protagonista involuntaria de GH DÚO. La tertuliana tuvo la oportunidad de responder a Carolina Sobe, durante el debate presentado por Jordi González, después de que la concursante hablara de la ruptura de su amistad mientras realizaba la curva de la vida.

Carolina Sobe recordó entre lágrimas el enfado que vivió con la colaboradora del reality, a la que pidió disculpas públicamente por "haber escuchado y creído a terceras personas". Varios días después, Nagore Robles ha decidido romper su silencio sobre este asunto: "A la hora de comentar su paso por la casa no puedo ser objetiva porque hablo desde la rabia", empezó reconociendo sincera.

"He tenido muchas decepciones a lo largo de mi vida, pero Carolina me hizo muchísimo daño. Nunca me hubiera esperado que, por dinero, me criticara tanto y me hiciera tanto daño", siguió recordando al borde de las lágrimas. "Además era una amiga en la que me apoyaba mucho, porque el universo de 'GH' es así, nos mudamos de ciudad y aquí estamos más solas, por eso nos apoyamos muchísimo y nos hicimos tan amigas. Para mí fue muy duro", explicó Robles, que fue compañera de Sobe durante la undécima edición del reality celebrada en 2009.

Finalmente, Nagore confesó que había abordado hace unos días su conflicto con Carolina junto a su psiquiatra, a la que reconoció que no sabía si iba a poder arreglar las cosas con ella: "No sé bien lo que es perdonar, sí sobrellevar, pero supongo que también lo sabré cuando pase el tiempo. Hay una parte de mí a la que le gustaría sentarse con ella para hablarlo todo, pero por otro lado creo que lo desvirtuaría todo, que le daría la vuelta a todo lo que dijese. No me fío del todo", concluyó.