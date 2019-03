Itziar Castro: "Me dolió que Noemí Galera y Tinet Rubira no estuvieran en mi despido de OT" Ecoteuve.es 18/03/2019 - 9:26 0 Comentarios

La profesora cuenta los detalles que no había revelado sobre su salida del talent show

A Risto Mejide le costó sacar lo que Itziar Castro llevaba guardándose meses sobre su despido de OT, pero lo consiguió. La actriz explicó en el Chester (Cuatro) cómo se sintió cuando fue apeada del popular talent show y reveló lo que más le molestó.

"La única cosa que me hizo sentir mal fue que cuando me despidieron no estaban ni Noemí Galera ni Tinet Rubira. Eso me supo mal porque ellos fueron los que confiaron en mí", confesó Itziar Castro.

"Luego hubo un mensaje de Whatsapp de Noemí Galera -lo contó a ECOTEUVE.ES- en el que me decía que que le sabía muy mal cómo habían sido las cosas y me deseaba que me fuera todo muy bien", contó a Risto Mejide. "Yo contesté que me hubiese gustado que me lo dijera en persona".

Itziar Castro contó que nunca le llegaron a explicar en qué se había equivocado. "Solo que no conectaba lo suficiente como para sacar más de ellos [los concursantes]".

"Me he sentido mal porque yo soy muy exigente y me hubiera gustado acabar mi trabajo. Yo nunca tiro la toalla", admitió Itziar Castro que, en cualquier caso, asegura que "no quiero estar mal con nadie porque yo lo volvería a hacer y volvería a OT".

Itziar Castro también habló del polémico momento en que se anunció a los concursantes su despido y el regreso de Los Javis. "Ya sabía que iba a pasar eso. No me sentaron mal esas imágenes. Hablé con Los Javis antes. Y mejor que Los Javis no lo iba a hacer nadie. Además, nadie lo hubiera aceptado", comentó entre risas.

"Yo he estado en el punto de mira todo el rato porque sustituirlos era muy difícil", declaró.