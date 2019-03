Juan Miguel se rebela contra Alejandro Albalá en 'GH DÚO': "No eres Dios" Ecoteuve.es 16:40 - 17/03/2019 0 Comentarios

El peluquero se ha molestado por las palabras de Alejandro Albalá respecto a las nominaciones de la semana

Alejandro Albalá ha desatado la ira de Juan Miguel dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Los comentarios de Albalá han terminado por enfadar al peluquero y este se ha rebelado contra el ex de Sofía Suescun.

No hay día tranquilo en GH DÚO, el concurso cada vez se queda con menos concursantes y esto hace que los que están dentro de la casa saquen a relucir sus enfados.

Alejandro Albalá, Juanmi y Kiko estaban hablando sobre las nominaciones de esta semana, y el ex de Sofía ha mostrado cierta felicidad porque uno de los nominados, entre ellos Juan Miguel, abandonaría el concurso.

"Dices las cosas y parece que eres Dios y no eres Dios, eres uno más. Tranquilo, relájate, que puedes decir las cosas más tranquilo y decirlas ahí soltándolas", dijo Juanmi a Albalá. Por el contrario, el ex de Sofía ha manifestado que en sus palabras no había ninguna mala intención. Aún así, el peluquero mostró su enfado diciendóle que "no paraba de soltarla" y que le molestaba todo lo que había estado diciendo y también "la forma de decirlo".

