Kiko Rivera amenaza con abandonar GH DÚO por una discusión con Irene Rosales Ecoteuve.es 13:00 - 17/03/2019 0 Comentarios

El hijo de la tonadillera se enfada con su mujer por una salsa de tomate

Las semanas en la casa de Guadalix de la Sierra de GH DÚO van haciendo mella en los concursantes. Kiko Rivera amenazó con abandonar el reality tras discutir con su mujer por una salsa para la comida.

Irene Rosales le estuvo explicando a María Jesús Ruiz la forma de cocinar los espaguetis de Kiko Rivera. Rosales detalló que su marido cocina la pasta friendo cebolla, ajo y tomate algo que a ella no termina de gustarle.

Rivera se molestó ante las palabras de su mujer invitándola a que cocinara ella. Fue entonces cuando el matrimonio se enzarzó en una disputa que duró algo más de dos horas en las que se reprochaban sus actitudes. Kiko Rivera terminó amenazando con abandonar: "Como esto siga así me voy de la casa", dijo el cantante.

La pareja intentaba llegar a un entendimiento, pero la cosa fue empeorando. "No me pongas esa sonrisa porque te estoy hablando bien. Joder, Irene no te pongas así que cojo y me voy ahora mismo y te quedas aquí. No me toques los cojones, no te rías, que me voy", dijo enfadado el hijo de la tonadillera. Finalmente claudicaron aparcando la discusión.