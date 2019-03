El corte de Javier Bardem a una reportera de 'Socialite' al ser preguntado por la situación económica de su madre Ecoteuve.es 12:03 - 17/03/2019 0 Comentarios

El actor español no quiso hablar para las cámaras de televisión sobre los apuros económicos de su madre

El actor Javier Bardem no quiso responder a la pregunta de una reportera de Telecinco sobre la dura situación económica por la que está atravesando su madre.

Pilar Bardem hace unas semanas se quejaba públicamente sobre la "pensión de mierda" que recibe y que no le "llega para nada". La madre del actor lamentaba su precaria situación a la revista Pronto: "Mejor me quedo en casa. No me queda más remedio. Hay que asumir lo que hay. Soy consciente de que, cuando llegas a ciertas edades, es improbable que trabajes", confesó Pilar.

El programa Socialité de María Patiño quiso conocer de primera mano qué opinión tenía su hijo, Javier Bardem, sobre las palabras de su madre. "¿Cómo llevas que haya titulares en la prensa que...?", comenzó a decir la reportera del programa.

"¡Ya!" y una palmada sonora fue la única respuesta que obtuvo la periodista del actor español. "Aquí estamos para lo que estamos chicos, ¿okey?", dijo Bardem con una sonrisa tensa e incómoda, para a continuación dar la espalda a la cámara.