Jorge Javier Vázquez se sincera: "Creía que la opinión del público no me importaba"

El presentador de televisión se abrió en canal contando el precio que paga por al fama

Semana crítica por la que atravesó Jorge Javier por su posicionamiento contra el concurso de Alejandro Albá en GH DÚO. El presentador del espacio recibió todo tipo de críticas por su monumental bronca a Albalá.

Jorge Javier Vázquez reflexionó en su blog de la revista Lecturas acerca del precio de la fama. El presentador de televisión se abrió en canal confesando que "no es fácil vivir con la fama".

Vázquez se sinceró mostrando todo lo que esconde su figura como presentador y cómo actuaba en sus inicios respecto a las críticas que recibía: "Cuando empecé a trabajar en esto, creía que la opinión del público no me importaba, que por encima de todo estaba yo, y que me daba igual que me apreciaran o no".

"Nuestro oficio tiene mucho de esquizofrénico: trabajas para que la gente te vea y, luego, tienes que ideártelas para intentar vivir al margen de todo lo que conlleva la popularidad porque si no corres el riesgo de que se te vaya la olla", expuso en el blog. Jorge Javier dijo sentirse identificado con Ylenia que a su salida llegó "dispuesta a enfrentarse con el público que la criticaba".

El presentador de GH DÚO fue sincero contando que "antes no escuchaba" y que ahora cree que es por "inseguridad porque no estaba preparado para aceptar mis errores".

"Lidiar con la opinión que de ti tienen los demás porque te obliga continuamente a cuestionarte, a preguntarte si eres como te ven, a descubrir rasgos de tu carácter que no pensabas que tenías", confesó Jorge Javier tras las últimas críticas sobre sus posicionamientos acerca del reality GH DÚO.